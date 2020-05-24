中央流行疫情指揮中心今日首度移往屏東舉辦，指揮官陳時中戴著周志浩、莊人祥、羅一鈞等防疫五月天成員同行。對於出訪的感想，五月天成員表示紓壓，墾丁景色很漂亮，但該掌握的資訊還是要掌握。最感動的是，民眾的生活如常，比國外幸運很多。

疫情監測組組長周志浩表示，出來走一走，想法更活潑，雖然出來，該掌握的國內外資訊還是會掌握，鼓勵國人出來走一走，保持社交距離，勤洗手等措施，國內真的很安全；

發言人莊人祥表示，這次到訪墾丁，非常謝謝縣長潘孟安的招待，讓我們更了解墾丁，尤其景色非常漂亮。今早參觀日照中心，是我過去沒有接觸過的業務，看到長輩可以悠活自在地唱歌，表達出非常多的意念，也是以前沒有想過的，也謝謝媒體一路相陪；

醫療應變組副組長羅一鈞表示，這兩天的小確幸旅遊有助於紓壓，國際的疫情、網路爆料都還是要注意和追蹤，我們一邊紓壓一邊收集訊息，最感動的是民眾生活如常，比國外幸運很多，看到這一點比紓壓程度比景色更有意義。

(中時 )