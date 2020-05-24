花蓮特教學校部分師生、家長今早在校門口拉白布條抗議，呼籲教育部撤換不適任校長。（許家寧攝）

花蓮不分藍綠無黨議員，周駿宥（左ㄧ）、楊華美（左三）、莊枝財（左四）以及多名立委主助理到場關心，要求教育部盡快調查。（許家寧攝）

師生、家長質疑校長宋秉錕讓特教生上課時間一直做手工皂，成果全拿去做個人公關。（許家寧翻攝）

花蓮國立特殊教育學校，遭家長指控校方以「防疫」為由，要求師生上課做手工皂，多達36堂課，發現辛苦成果全被校長宋秉錕連同個人履歷寄給中央部會做「公關」，多名師生、家長24日在校門口拉布條發出怒吼，呼籲教育部撤換不適任校長。

花蓮特教學校近百名師生、家長今早在門口拉起「還我受教權」白布條抗議，控訴身障孩子被當免費童工，質疑校長為趕工還要求開設專案教室，連續96小時開冷氣、除濕機縮短皂化過程，老師也被要求幫忙包裝禮盒，送給中央部會官員，就連準備駐點花蓮的立委范雲都收到。

家長會副會長蔣萬富氣說，原以為身障孩子能在疫情期間貢獻社會，製皂給第一線醫護人員，事後才得知，全被校長拿去寄給中央部會官員，上面還附上個人簡歷跟親筆信，學生累積36堂沒上到正課，怒批校長漠視學生受教權，「做公關難道上課重要？」

教職員也不滿說，宋近2個月來教學及管理方式備受爭議，加上長期言語霸凌，有17名教職員求助身心科，經向上陳情，月中遭國教署強制休假後，竟傳喪禮花圈相片給家長，這次得知家長將發動抗議，竟恐嚇教職員不得參加，否則將議處。

不分藍綠無黨議員，包括周駿宥、莊枝財及楊華美等到場關心，要求國教署盡快調查。對此，宋秉錕午後以簡訊回應，為避免視聽遭誤導，校方將統一於25日上午10時發佈官方聲明，其餘相關討論暫不回應，一切依法處理，並已向相關當局通報處理時程細節。

(中時 )