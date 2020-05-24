「神明代言人」的沈嶸以通靈為主業，副業則是投資房地產，甚至近日帶了6名徒兒橫掃9間預售屋，甚至好心墊付部分頭期款，理由是手上有8間房的她自信挑房眼光一流，霸氣誇口：「這輩子我挑房子從來沒賠過！一定漲才出手」，所以要徒弟到時候賺錢了再還就好。

沈嶸接受《自由時報》訪問，自豪挑房眼光一流，她目前住家在敦化南路，魔法學院辦公室有兩棟在復興微風，明年將「換大房」搬到文山區，同時她還投資大坪林站的套房，這此則是看中新北市中和區的預售屋，買下2套房、1大房，房貸一個月高達60萬，但房屋產值破億，也大方分享自己的挑屋條件，最重要是地段跟格局，表示未來土地會越來越少，直言房價會下跌是假象，還分享了為這次買房的通靈結果，用靈擺在現場測試，「氣場超強，證明地氣旺」。

沈嶸大方資助，幫徒弟一圓有房的夢想，讓徒弟感動大哭，而她安慰之餘，也趕忙傳授投資密技，表示挑房絕對要鄰近捷運，旁邊是高架橋的話絕對不能買，因為「房子地氣最重要」，沈嶸也說：「我不是像有些老師叫別人買，刺激房價，我是自己下來買」，而她過去買了5間房，轉手時全都賺錢。

而她這次投資買下3房，豪砸2740萬， 未來也會繼續投資房地產，相信「以房養老」的說法，也表示本業要夠旺，才扛得起房貸，每個月也持續捐款10萬做公益，始終相信房產必定增值，也說最有錢的人都住北市，所以新北要挑地氣強的，「其他別考慮而且很多地雷」，表示很多地方都能買，不過該考慮的是未來脫手性及賣掉能賺多少，坦言首重地段「不能亂買就是這原因」。

(中時電子報)