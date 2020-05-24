因應新冠肺炎疫情衝擊，政府採取口罩買賣管制措施並禁止出口，但今天中央流行疫情指揮中心移師屏東縣舉行記者會時，有位原住民記者指出，有位在屏東縣來義鄉服務十年的義大利神父表示，自己的家鄉西西里島是義大利偏鄉，很缺醫療器材和物資 ，不曉得我方政府哪時開放寄口罩給外國人？對此指揮官陳時中表示，「請把資料給我們，友情的手我們一定會伸出去」。

(中時 )