開放寄口罩給國外？指揮中心：友情的手一定會伸出去 14:082020/05/24 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 開放寄口罩給國外？指揮中心：友情的手一定會伸出去。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎疫情衝擊，政府採取口罩買賣管制措施並禁止出口，但今天中央流行疫情指揮中心移師屏東縣舉行記者會時，有位原住民記者指出，有位在屏東縣來義鄉服務十年的義大利神父表示，自己的家鄉西西里島是義大利偏鄉，很缺醫療器材和物資 ，不曉得我方政府哪時開放寄口罩給外國人？對此指揮官陳時中表示，「請把資料給我們，友情的手我們一定會伸出去」。 (中時 ) #開放 #寄口罩 #屏東縣 #陳時中 #義大利 也許您會感興趣 推薦閱讀 二親等寄送限制 老人家罩不住 04:102020/05/20 生活新聞 嚴防雷雨！下午13縣市大雨特報 這3縣市豪雨警戒 15:452020/05/21 生活 豪雨猛炸 屏東縣春日鄉宣布明天停班停課 16:072020/05/21 生活 屏東22日正常上班上課 22:102020/05/21 生活 山區雨勢不斷 屏縣霧台鄉下午停班停課 12:222020/05/22 生活 大雨影響 屏東獅子鄉2國小下午停班停課 14:192020/05/22 生活 大雷雨狂炸屏東 高雄也升級超大豪雨特報 15:362020/05/22 生活 豪雨炸南台灣 9路段受災 11:142020/05/23 生活 生活熱門新聞 陳時中墾丁行這人旁邊黏緊緊 網友氣炸：他竟有臉來 - 生活 周一變天 氣象局：梅雨再下4天 2地區雨最大 - 生活 英德配國運如何？命理師6字洩天機 - 生活 陳時中墾丁「大進場」 這一幕讓網友全看傻 - 生活 陳時中墾丁「逛大街」第一道吃這個 老闆樂歪了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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