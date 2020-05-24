因應疫情，兩岸目前只有5個航點允許飛行，而貨運物流業者期盼，兩岸可以開放更多航點進行「客機純載貨」，來滿足兩岸物流的量能。中央流行疫情指揮中心副指揮官，兩岸航點還是維持五個，但貨運部分，包括客機純載貨是可以再仔細研討盤點，但目前沒有收到航空公司提出的方案。

貨運物流業者持續呼籲，兩岸除目前允許飛行的五個航點之外，其他航點如因疫情考慮不開放客運，至少應允許客機在純載貨的情況下飛行，滿足市場實際需要。指揮中心指揮官陳時中18日曾鬆口，純貨運若無礙防疫，將請相關航空公司盡快提出，有適當規劃，指揮中心沒有反對的理由。

因應中國新型冠狀病毒肺炎疫情近日累積確診病例數持續快速上升，陸續有城市進入半封城狀態，中央流行疫情指揮中心2月10日零時起，限縮台灣往返中國的兩岸客運航線，除了北京首都機場、上海浦東及虹橋機場、廈門高崎機場及成都雙流機場的航線外，其餘往返台灣的客運航班暫停飛航。

(工商 )