微風廣場人砍人！1男血流不止兇嫌搭小黃逃 14:172020/05/24 中時電子報 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北微風廣場驚傳砍人事件。（中時資料照 郭吉銓攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市微風廣場驚傳砍人案！今（24日）上午10時許，位於北市復興南路上的微風廣場，一名年約28歲的男子遭人持刀砍傷膝蓋，血流不止，所幸送醫治療無生命危險。警方調閱監視器，發現兇嫌行兇後立刻搭計程車逃逸。 警方初步研判，這起砍人事件，可能是債務糾紛引起，不過詳細案情，仍在持續調查中。 (中時電子報) #微風廣場 #砍人 #血流不止 #兇嫌 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 520慶祝行情 法人估對半砍 04:102020/05/20 政治要聞 永和河濱分屍案嫌 兇嫌孫武生有逃亡之虞遭延押 09:242020/05/20 社會 工程師來台中修機械車輛沒電 暖警即刻救援助返家 09:422020/05/20 社會 《國際產業》業績「疫」外弱 惠普企業高層砍薪25％ 11:082020/05/22 財經 兆豐銀中科分行遭搶20萬 警方循線追查 17:462020/05/22 社會 萬華阿公店酒客遭砍 警追捕10名惡煞 17:592020/05/22 社會 孫芸芸20歲女兒全素顏拍片 粉絲超吃驚 20:542020/05/22 娛樂 基隆砍樹雛鳥落巢 安置動保所 04:102020/05/23 地方新聞 追殺革實院黨產 國民黨掌櫃驚爆黨產會超前部署砍柯P 12:262020/05/23 政治 富里鄉土公婆遭竊 警方尋回竟然「胖」了 14:272020/05/23 社會 社會熱門新聞 陳時中墾丁消失2小時 神秘黑鮪魚大餐行程曝光 - 社會 台北馬偕驚傳火警 5樓竄火緊急疏散病人 - 社會 KTV活春宮！男女躺沙發「四腳交纏」 44秒影片瘋傳 - 社會 妹子白背心透光！路人羞見「20元硬幣」影子 - 社會 乘客拒付錢！吐口水嗆我有肺炎 司機染病身亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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