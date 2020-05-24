台北市微風廣場驚傳砍人案！今（24日）上午10時許，位於北市復興南路上的微風廣場，一名年約28歲的男子遭人持刀砍傷膝蓋，血流不止，所幸送醫治療無生命危險。警方調閱監視器，發現兇嫌行兇後立刻搭計程車逃逸。

警方初步研判，這起砍人事件，可能是債務糾紛引起，不過詳細案情，仍在持續調查中。

(中時電子報)