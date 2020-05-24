西門町23日深夜發生砸車亂鬥，洪姓男子開車行經昆明街時，遭陳男開車從後方追撞，接著陳在內的8名惡煞一擁而上，先以球棒砸毀洪的車窗，再持辣椒水噴灑洪男，警方凌晨循線逮捕8嫌到案，眾人辯稱因洪開車太慢擋到人，他們心生不爽才會追撞攻擊，但警方不排除另有內情，全案依聚眾鬥毆、傷害、毀損等罪擴大偵辦。

警方調查，23日深夜11時40分左右，洪男載黃姓友人，開車行經昆明街時，突然遭1部黑色休旅車從後方撞上，接著另1部休旅車也靠近，兩車內突然衝下8名惡煞，其中袁姓男子手持球棒，開始大力砸破車窗。

另有羅姓、林姓兩名男子分持辣椒水，朝車內的洪、黃猛噴，8煞逞凶後立刻坐回原車迅速逃逸，洪、黃經報警送醫後，目前暫無大礙，洪也表示不知何故遭到攻擊。

警方到場後調閱監視器，循線掌握兩車車牌，24日凌晨陸續傳喚陳、羅等8嫌到案，眾嫌辯稱，洪之前開車時因為擋到他們，讓他們覺得很不爽，所以才會沿路跟車、伺機攻擊，指稱全案是行車糾紛衍生的意外。

警方偵訊後，依群聚鬥毆、毀損及傷害將眾嫌送辦，另擴大追查是否另有內情，以及背後是否有人教唆，全案持續偵辦中。

(中時 )