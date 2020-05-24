台中市長盧秀燕（右）以施政成績拚連任，交通部長林佳龍若再想挑戰台中市長寶座，龍燕大戰可能再上演？（盧金足攝）

距離台中市長選舉還有兩年多，民進黨下屆誰要挑戰市長盧秀燕？擔任交通部長的前台中市長林佳龍表示，「有聽到基層的聲音」，還有兩年多時間評估，透露想延續任內建設的意志，對此，被視為綠營市長戰將的立法院副院長蔡其昌強調，市民在意的是做事而不是討論位置，不忘初衷，持續傾聽民意、勤走基層。

盧秀燕這屆以大贏廿多萬票，重新拿回國民黨台中市執政權，當初也贏廿萬票的林佳龍飲恨，民進黨選輸也打亂下屆布局市長人選的算盤。

擔任六都唯一女性市長，盧秀燕拚經濟、改善空汙，多項延宕的重大建設啟動，令市民刮目相看，下屆連任之路，施政成績是市民手中一票的重要參考。

民進黨挑戰盧秀燕的人選備受矚目，林佳龍擔任交通部長

，但安排部長級行程，台中市「密度」甚高，且林佳龍對台中地方耕耘，再度發揮他在曾在台中深蹲十年的苦功，「從那裡跌倒，就從那裡站起來」的信念，加上民進黨防疫奏效

，氣勢大好，林佳龍再度參選備受地方關注。

林佳龍曾表示，「地方基層的聲音，我都有聽到」，但也直言，有兩年多時間，政治變化瞬息萬變，不會驟下定論，他心繫任內多項建設，若有機會參選，是他的政治生涯中重要選項之一。

對此，蔡其昌指出，「市民在意的是做事而不是討論位置

」，強調今年初的選舉才剛結束，台中市民期待新民意選出來的總統和立委，能為台中市帶來什麼樣的建設和願景，而非討論什麼位置。

「不忘初衷，持續傾聽民意、勤走基層，只要對台中好的建設，我都會不分藍綠」，蔡其昌說，繼續在中央大力為台中爭取。現階段，就是做好市民期盼我們該做的事，也特別在臉書標註「做什麼像什麼」、「市民在乎的是做事」，不直接回應市長人選議題，台中市長一役已暗潮洶湧。

對民進黨恐又出現兩雄相爭，以國民黨現任者優先的選戰前例，對手都是盧秀燕，爭取連任之路，「燕子市長」的軟硬體建設爭取市民的肯定，民進黨想再插旗台中市百里侯版圖，盧秀燕的施政口碑一步一腳印，台中市長仍將成為藍綠的一級戰區。

(中時 )