酒精不缺了 但價格卻大漲逾3成 14:282020/05/24 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 酒精不缺了 但價格卻大漲逾3成。(圖為酒精/資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎席捲全台，過去一瓶難求的75％酒精，現在不缺了！但價格卻漲了。 500ml規格的75％酒精，價格漲3到5成，康是美門市表示，酒精備貨量足夠，從過去最便宜65元漲至99元。 門市店員表示，上游廠商要求調漲但各家漲幅不一，大概在20元左右。 (中時 ) #酒精 #價格 #門市 #漲幅 #65 也許您會感興趣 推薦閱讀 瞄準銀髮、橘色商機 杏一醫療數位優化助攻 15:522020/05/20 財經 獨》防疫酒精退場 下周五台菸酒陸續停產 16:362020/05/20 財經 疫情緩 防疫酒精產線下周退場 04:102020/05/21 金融．稅務 杏一數位轉型有成 大啖橘色商機 04:102020/05/21 證券．權證 《觀光股》瓦城品牌代理首吞敗 Eggs n Things月底熄燈 07:452020/05/22 財經 《農民退休儲金條例》三讀 農民滿65歲可按月領退休儲金 16:572020/05/22 政治 苗縣長者搶打肺炎疫苗 衛生局：疫苗全數到位勿恐慌 16:462020/05/22 生活 可以看到長臂猿！星巴克新竹動物園門市5／24開幕 22:342020/05/22 生活 與政府提繳比率1：1 農民65歲領月退 45萬人受惠 04:102020/05/23 金融．稅務 找活路 孔廟商圈力推循環經濟 04:102020/05/23 地方新聞 生活熱門新聞 陳時中墾丁行這人旁邊黏緊緊 網友氣炸：他竟有臉來 - 生活 周一變天 氣象局：梅雨再下4天 2地區雨最大 - 生活 英德配國運如何？命理師6字洩天機 - 生活 陳時中墾丁「大進場」 這一幕讓網友全看傻 - 生活 陳時中墾丁「逛大街」第一道吃這個 老闆樂歪了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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