新冠肺炎席捲全台，過去一瓶難求的75％酒精，現在不缺了！但價格卻漲了。

500ml規格的75％酒精，價格漲3到5成，康是美門市表示，酒精備貨量足夠，從過去最便宜65元漲至99元。

門市店員表示，上游廠商要求調漲但各家漲幅不一，大概在20元左右。

(中時 )