金門縣府提供25個工讀機會，5月25日起至6月5日洽縣府社會處或各鄉鎮公所社會課報名。（李金生攝）

金門縣府啟動弱勢家庭新生代希望工程，今年暑期提供青年學生25個工讀機會，另備取10人，每日報酬950元，每月工作不超過22天。5月25日起至6月5日洽縣府社會處或各鄉鎮公所社會課報名。

縣府運用109年度公益彩券盈餘分配款，提供青年學子暑期工讀機會，協助紓緩弱勢家庭經濟壓力，減輕就學與生活影響，今年度共提供工讀25個名額，工讀期間自7月06日~8月31日。

社會處說明，只要是縣內低收入戶、中低收入戶及特殊境遇家庭子女或社福中心服務之脆弱家庭子女，目前就讀大專（含）以上在學學生及高中（職）應屆畢業生，有工讀意願者可報名申請。

此項計畫的工讀生每日報酬為950元，享有勞工保險及勞退準備提撥，勞工保險費政府負擔部分依規定辦理，工讀日數每人每月不得逾22天。5月25日起至6月5日止，至縣府社會處或各鄉鎮公所社會課報名，報名前25名優先錄取，另備取10名。

相關諮詢電話：金門縣政府社會處，電話：082-318823分機62579連社工。金城鎮社會課：325057。金湖鎮社會課：332528。金沙鎮社會課：352150。金寧鄉社會課：325610。烈嶼鄉社會課：362500。表格下載及相關資訊可逕至金門縣政府社會處網站。

(中時 )