台北市長柯文哲23日邀請曾誓言參選基隆市長的藝人許效舜來替民眾黨地方政治研習演講，引發外界聯想，更讓基隆人對2022市長選舉名單的好奇，臉書社團「基隆人大小事」，匯集投票，結果由許效舜拔得頭籌。

對此，國民黨籍中央委員林益諄表示，基隆人大小事社團所舉辦的票選活動結果並不意外，他說，以往民眾會崇拜、認同想與政治人物照相合影互動，是因為政治人物因為他的職務，為人民做了什麼付出、更因此幫助了許多人，能與他合影都會感覺很光榮；但現在的政治人物無論在操守、形象層次不齊；造成社會事件負面頻傳，不是利用職位騙錢、騙支持者感情桃色糾紛，就是酒駕官說，導致衍生負面刻板印象。

林益諄說，政治人物自然與藝人無差別，然而聲量以及曝光度又沒藝人多，所以對於有心想為基隆付出的公眾人物，一定要莫忘初衷。他表示，任何人當上市長，當然也要很實際的去找企業來讓這城市更好

另外，林益諄指出，基隆在地的醫療資源長期缺乏，大型醫院除了長庚以外，署立基隆醫院、三軍總醫院等等，能提供的病房數顯已不足，十幾年來數不清已有多少民眾請託案件，只為了一席病床，他說，現階段短期、落實醫療分級轉診制度來解決病床數的問題，能做好基層診所醫療照護，再來借助鄰近台北與新北市的大型醫療機構資源。

林益諄指出，尤其基隆65歲以上的人口數已超過15％，若能以基隆為中心，除了打造智慧醫療與長照養護的試點，亦是可能目標；另外港務公司耗資11億拉皮之國門，未來除了觀光旅遊用途；發展郵輪國際醫療服務，既而帶動醫療觀光與基隆的醫療資源投入，也是增加地方活水注入的新契機。

林益諄坦言說，基隆的老年人口佔大多數，他認為其它政策人文、交通、工作機會、在我看來都是附屬，因為當地醫療真的太欠缺，希望有心參選市長的人，除了顧好年輕人的發展就業、對於醫療研究防癌的設置一定要極力爭取；高齡長壽的今天可是大家都會遇到的，要讓年輕人沒有牽掛、老人醫療的提升將是上位者的另一大智慧。

(中時 )