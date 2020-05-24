苗栗縣政府獲交通部補助，將在新埔聯絡道靠近台61線右側空地，設置挑高觀景平台及地面停車場。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

台61線新埔聯絡道限定美景「落日大道」，去年榮獲最美公路景觀票選冠軍，又到了春分至夏至最佳觀賞期，遊客搶拍美景卻是「違」機四伏，苗栗縣政府文觀局為讓民眾安全賞景，透過立委向交通部爭取1200萬元，將在新埔聯絡道靠近台61線右側空地，設置高架觀景台及停車場，解決違規賞景的問題。

苗栗縣政府推動「慢漁計畫」，希望利用宗教聖地通霄鎮白沙屯拱天宮，以及網紅景點西濱新埔聯絡道落日美景，帶動觀光旅遊人潮，不過知名的「落日大道」若要取得最佳角度，必須站在車道中央，車輛違規停車、行人任意穿越馬路皆會吃上罰單，挨酸是「付費景點」。

文觀局為了顧及觀光效益及交通安全，透過立委陳超明向交通部觀光局提報「苗栗縣通霄鎮日落大道環境營造計畫」，爭取補助1200萬元執行，計畫在落日最佳縱軸線，聯絡道靠近台61線右側非道路範圍基地，興建地上觀景平台，地面層則可作為停車空間。

文觀局觀光發展科指出，計畫獲觀光局核准後，規畫設計案已標出，不過依據空拍角度分析，從觀賞平台地點望去，發現交流道的門形指示牌會產生觀賞阻礙，因此觀景台將採高架設計，以取得落日西沉大海的最佳角度，另外將與公路總局討論，評估門形架有沒有遷移或改善的可能性。

今年落日最佳時間點，依據太陽軌跡計算應為夏至季節，也就是6月21日前後，轄區警方表示，長約500公尺的聯絡道是通往台1線的主要道路，警方將針對傍晚車多時，調整編排守望勤務並加強取締，違規停車依法最高可處1200元罰鍰，行人任意穿越道路也能開罰300元罰鍰。

(中時 )