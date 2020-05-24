高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日進行投票，對於該不該去投票，許多高雄人可能還在考慮，但卻有網友表示，這幾天自己「越想越不對勁」，並說明緣由後。其他網友紛紛表示，「想清楚再投」。

網友justice0926在批踢踢政黑板以「越來越不知道要不要回去罷韓」為題發文表示，稱自己「雖然在罷免第二階段寄送了連署書，可是這幾天想了想，真是越想越不對勁，看到綠營補選人選，其實也沒也特別之處，越來越覺得浪費錢回去也是選個XX，不知道意義在哪」。

其他網友看完貼文紛紛留言回應，「覺得不想花錢，那就不要回去啊」、「衡量誰更爛，自己有底吧」、「不爽不要罷，要罷就甘願」、「補選只有2年多任期，參加補選的人意願沒那麼高」、「早就不爽投了，去投罷免票就是在成全某噁堵藍，何必浪費時間呢？」。

網友在批踢踢論壇發文，對6月6日罷韓投票表示猶豫。(圖/翻攝自 批踢踢論壇)

也有網友認為「去投票是民主意志的展現，不論喜不喜歡韓」、「相信自己，其他人也不能幫你投票」、「真的想投就去投，一堆不是高雄人整天喊要罷免」、「韓國瑜做了多少政績，高雄人自己感受的到」。

依《公職人員選舉罷免法規定》，此次罷免高雄市長韓國瑜案第三階段投票，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數25%以上，即為通過，同意票門檻須達57萬5091票。

(中時電子報)