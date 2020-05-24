彰銀前十大股東名單出爐，據彰銀最新的名單顯示，在公股陣營裡大力助陣加碼的中華郵政，近一年來的持股比重已大增至6％，已位居第三大個人單一股東，而檯面上若再加計國發基金、五大公股行庫等其他公股陣營持股，則彰銀的泛公股持股比重，已達31.28％。

這也使得彰銀的前十大股東名單，幾乎絕大多數都已由公股陣營包辦，包括兆豐銀、一銀、台企銀、華銀、合庫等五家行庫，全部進榜彰銀的前十大股東名單。

其中，中華郵政加碼力道最猛，去年持股原為1.73％，現已增至6％，現在已成為彰銀的第三大股東，而5家行庫的最新持股比重分別為一銀3.86％、兆豐2.17％、華銀1.45％、台企銀1.2％；至於被視為吳東亮最重要盟友的合興石化董事長吳澄清，檯面上的持股比重則小增0.07個百分點到2.85％，不過據了解整個台新金陣營透過分散持股的方式，仍握有大約30％的持股。

(工商 )