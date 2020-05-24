張柏芝迎接40歲生日。（摘自IG）

張柏芝分享與大兒子Lucas的合照。（摘自IG）

張柏芝分享二兒子Quintus的合照。（摘自IG）

港星張柏芝入行22年，雖然身為3個孩子的媽，但是她年紀並不大，24日開心迎接40歲的生日。她前一晚與一群好友在豪宅開慶生派對，凌晨整點切蛋糕，正式踏入「4字頭」。她也在IG上與粉絲分享，並寫道：「多謝上天賜給我這一天，感恩有我身邊每一個人。」張柏芝睡前不忘答謝粉絲留言祝賀，並說：「40歲是人生新開始！」

張柏芝邁入40歲前5分鐘，感性分享12歲的大兒子Lucas（謝振軒）的超貼心舉動，「今天好開心，Lucas全程都沒有出聲表示，沒送禮物，他解釋無論送什麼禮物給我，其實都是花媽咪的錢，他覺得最好的禮物是一直陪伴在我身邊，他真的是從一大早陪我到晚上11點多，媽咪好感謝你！」她表示，最好的禮物真的就是「陪伴」，她形容天下父母心，無論收到小朋友給的任何禮物都會很開心，「即便是手作卡片，都沒能聽到這番話這麼sweet（貼心），他用行動證明好疼我，讓我感動到想哭，我立即遮住不敢流淚。」

Lucas年紀小小就懂得甜言蜜語哄媽媽，10歲的二兒子Quintus（謝振南）也不遑多讓，親手在平板電腦畫卡片，特地在凌晨12點整到張柏芝房間遞上祝福，更強而有力地「抱緊」處理。有趣的是，Quintus知道媽媽最愛的精品是愛馬仕，他特別選用該品牌的代表顏色「Hermes Orange 」作底色，讓張柏芝啼笑皆非。

張柏芝在家慶生過得相當簡樸，並沒有叫豪華外燴，也沒有讓朋友出錢，反而自己起了個大早，清晨5點就開始親手準備食物，加上事前準備的咖喱豆腐蘿蔔魚蛋、茶葉蛋和2個蛋糕，簡單的生日大餐就完成。她還在IG上分享特製炒飯的訣竅，再放進小朋友愛吃的玉米和洋蔥，「不用浪費錢，便宜又方便！」，她邊煮邊自拍講解，大秀廚藝。

(中時 )