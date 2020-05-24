掌兵猶他爵士隊長達23年的名人堂教頭傑瑞史隆(Jerry Sloan)病逝，老對手「禪師」傑克生(Phil Jackson)、尼爾森(Don Nelson)都發文感嘆，懷念史隆的質樸剛健。

史隆是出生於伊利諾州的農家子弟，是10個小孩的老么，從小就失去父親，除了幫忙做農活，還要走很遠的路上下學，養成剛強的體魄與意志。傑克生說：「傑瑞有農夫之心，大家都喜歡他的熱情與體育精神。」

尼爾森執教生涯跟史隆交手98場，球員時代更是初次見面就打了一架(1966年)。當時尼爾森正在追趕史隆，史隆卻突然停下來，尼爾森收不住腳撞上去，史隆倒地賺到犯規，但還是爬起來開幹。尼爾森笑說：「那個年代打架也不會被趕出場，所以我們又若無其事繼續比賽。」

前爵士總裁雷登(Frank Layden)說：「沒人敢惹史隆，因為代價太高了。你如果跟他打架，你或許仗著年齡優勢打贏他，但你可能損失一隻眼睛、一條手臂、或是你的蛋蛋。」史隆是個硬漢，他常被吹技術犯規，甚至對裁判動手而遭禁賽。

聯盟一位退休老裁判Joey Crawford說，吹了史隆技術犯規就要趕快遠離他，免得他當場爆發。但是史隆跟其他教練不同，他事後不抱怨，也絕不向聯盟投訴，裁判們反而都十分尊敬他。

(中時電子報)