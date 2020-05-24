國際勞工協會（TIWA）等團體今天赴台北車站抗議，最後走入大廳席地而坐，他們呼籲，不應訂定規範限制移工、人民使用大廳。（林良齊攝）

今天為2020年開齋節，開齋節為伊斯蘭教重要節日，許多信奉伊斯蘭教的印尼移工過去會來到台北車站聚集，受到新冠肺炎疫情影響，台北車站擬在疫情後，一度研議要永久禁止民眾在大廳席地而坐，國際勞工協會（TIWA）等團體今天赴台北車站抗議，最後走入大廳席地而坐，他們呼籲，不應訂定規範限制移工、人民使用大廳。

雖然車站大廳並未開放，但許多移工今天仍聚集至台北車站周圍，部分選擇頂著大太陽在外頭坐著，部分仍至台北車站的走廊聚集。

對此，台鐵台北站站長黃榮華表示，下周將邀集各團體、專家學者研擬大廳使用辦法。

印尼移工Wiwin表示，台北車站過去是他們經常活動的地方，雖然近期因為新冠肺炎疫情影響，但只要台北車站有活動，他們不會刻意霸佔，而配合防疫，他們也減少群聚，但現在禁止席地而坐的規定恐將被永久化，但長期使用的移工未曾被邀請討論，只能被迫接受。

Wiwin提及，台鐵曾經用「干擾旅客進出」為由禁止移工使用，但台鐵大廳過去也常常租借給其他私人活動，「難道是因為他們沒有付錢？」，或是對台灣社會而言，來自東南亞的人出現在台北車站，就已經傷了他們的心？希望台北車站在疫情過後，繼續開放給包含移工在內的大眾使用。

陳秀蓮指出，許多人認為移工大可以使用如咖啡廳等付費場所，但這些移工的薪水往往僅有基本工資、甚至不到基本工資，不可能為了短暫的休息時間就付費使用，希望交通部思考這個問題。她說，可以接受在特定節日控管動線，但不可以再另行訂定方法規範大廳使用。

東海大學社會學系教授楊友仁指出，公共空間必然是個政治的空間，如果沒有站出來行動捍衛，可能會成為戒嚴的空間，大廳遭封也意謂著移工的市民權、公民權遭剝奪。

(中時 )