興建於日據時期昭和年間的台中市清水區三大古蹟之一「黃家瀞園」，因10多年前曾遭祝融，台中市文化局斥資7000萬修復，日前工程完工，文化局長張大春勘查古蹟現況，承諾將爭取二期工程經費、修復周邊環境，未來盼打造成為台中第一間合法古蹟民宿，帶動地方觀光發展。

張大春與文化局人員踏入這幢結合西式、閩南式建築風格的宅第，他指出，這次修復重點主要針對土埆牆體、屋架及門窗等做補強、修復，特別的是，施工人員以「吊脊工法」懸吊固定第二進正廳中脊，藉以保留原有屋脊、只修復下方的屋頂部分。

「黃家瀞園」建築群為二進、雙護龍格局，文化局表示，第一進建築的柱式、拱圈及山牆都為巴洛式風格，且採用大量洗石子裝飾，正立面山牆並有「東觀傳經」字樣；第二進建築為傳統閩南風格，屋脊為傳統剪黏裝飾、簷廊及柱子都設計有彩繪、雀替，正廳牆面的書畫彩繪者劉沛然是霧峰林家宮保第的彩繪師。

張大春強調，「黃家瀞園」主體建築修復良好，工程中特別保留第一進前廳經祝融而碳化的窗台並設置告示牌，接下來將爭取二期工程經費、進行周邊環境修復，未來則規畫開放左、右護龍作為住宿空間，搭配餐飲、文化展示，讓民眾深刻感受古蹟韻味，也成為海線地區觀光新景點。

(中時 )