大陸全國政協委員、南京工業大學校長喬旭22日建議，在大陸全年周休日總量不變的前提下，鼓勵單位將相鄰周末雙休日「二二制」調整為小周末公休一天、大周末公休三天，也就是周末休息一天和三天交替進行，形成「一三制」彈性周休假制度。

《中國青年報》報導，隨著大陸經濟持續快速發展，休閒消費成為人們日益增長的生活需要，但目前集中休假模式逐漸顯現出大公共服務壓力較大、個人體驗品質不佳、小長假頻率較少等弊端，帶來交通壓力和安全隱患，為了讓大陸民眾擁有高品質假日，充分發掘假日經濟潛力，助推疫情之後大陸經濟快速恢復，他建議在全年周休日總量不變的前提下，鼓勵單位將相鄰周末雙休日「二二制」調整為小周末公休一天、大周末公休三天，即周末休息一天和三天交替進行，形成「一三制」彈性周休假制度。

喬旭說，高度集中的黃金周變成每周（對個人為每兩周）都有小長假的常態。

喬旭指出，大陸彈性休假制度下，可以發掘消費潛力，撬動消費內需，為疫情之後大陸經濟快速恢復注入強心針，也有利於助推健康中國、鄉村振興等國家戰略的實施，與此同時，也能均衡旅遊人流分布，提升資源效益，緩解交通壓力，保障平安出行。

為保證「一三制」彈性周休假制度發揮最大效益，喬旭建議工作中要明確科學制度設計，地方或單位、個人可以根據實際情況選擇大小週末構成方式；建議提供有效制度供給，國家相關部門發布「一三制」彈性周休假的原則性規定，並預先試點運行，同時充分發揮大陸國務院旅遊工作部際聯席會議制度，協同各相關部門修訂配套的假期政策，形成各政府層級的協調聯動機制，各地可根據實際情況出台具體規定；建議強化配套制度建設，加強科學管理，建立職工輪崗、周休假規畫報備等制度，提升景區管理水準，完善交通、安全等假期社會管理工作，健全權益保障機制，發揮勞動監察部門、工會對休假權益的保障作用。

(旺報 )