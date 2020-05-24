中市大安區南埔簡易棒壘球場今天啟用。（陳淑娥攝）

中市大安區南埔簡易棒壘球場經立法院副院長蔡其昌力爭，24日終於完工啟用，成為全台第一座可欣賞海景運動場地，地方將其命名為「大安海洋棒壘球場」，希望能活絡地方棒壘球運動風氣。

副院長蔡其昌、立委陳柏惟、台中市議員施志昌、大安壘球委員會主委徐昱舜及台中市體育總會秘書長楊永昌、大安區長周琇茹與南埔里長林恭、海墘里長王勝宗等人一同到場剪綵啟用，氣氛相當熱烈，猶如大安喜事。

打造大安第一座棒壘球場，我們做到了！蔡其昌表示，大安垃圾掩埋場轉型運動球場經過多年努力終於完工啟用，雖然是一座簡易棒壘球場，卻是全台第一座可以邊打球看海的球場，未來將繼續爭取預算，讓周遭設施更加完善，除了打球外，也是地方居民散步休閒的好去處。

蔡其昌提到，獲中央預算二億經費挹注的外埔鐵山營區國際壘球運動場規劃即將開工，這將是全台第一座符合國際級比賽的球場，周圍也會設置多功能運動公園，造福更多愛好體育運動的鄉親朋友，讓台中成為棒壘球友善之都。

徐昱舜指出，未來協將全力與公所配合球場管理，目前僅有二個球員休息室，希望台中市府運動局能再追加一個裁判及工作人員休息室。這座球場是眾人努力所催生而成，協會夥伴們及林恭里長共同割草、整土，就連休息室遮雨棚也是大家利用假日親自動手DIY，就是要讓地方更好。

大安海洋棒壘球場原為垃圾掩埋場，2018年經蔡其昌爭取千萬經費並協調農委會水保局及運動局配合下，加強周邊綠化及改善設施，將其轉型為運動公園，經過二年的努力終於在今日完工啟用。

(中時 )