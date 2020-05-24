台南市水稻6月起即將進入產期，台南市長黃偉哲24日前往主要產地後壁區，實地瞭解稻米產銷狀況，並勘查稻熱病防治情形，監控結果顯示今年稻熱病影響較少，南市府農業局積極推廣的台南越光米（台南16號）成長狀況好，品質出色，下月起將陸續收割。

南市府農業局指出，台南市是全台稻米重要產區，一期、二期作種植面積高達2萬4000公頃，今年一期作在1萬4000公頃左右，近日因為鋒面帶來連日大雨，擔憂因此爆發稻熱病疫情，市長黃偉哲與農業局、台南區農業改良場嘉義分場長陳榮坤、後壁區長翁振祥、後壁區農會總幹事張逸玟及芳榮米廠執行長黃麗琴到農田視察實際情況。

農業局局長謝耀清指出，稻熱病主要病徵出現在主梗穗頸、枝梗、穀粒及謢穎的穗頸，對產量有直接影響，連日豪雨狀況最容易導致稻熱病發生，對於稻日並預防勝於治療，抽穗前3到5天施藥1次，齊穗期再進行第2次施藥，及氮肥使用上不要過量，就可有效防治。

去年一期作雲嘉南地區發生大面積稻熱病，南市府今年嚴陣以待，定期監測轄區內稻作稻熱病狀況，根據台南區農改場及農業局監測數據顯示，南市稻作目前有發生稻熱病的田區程度屬1級，比例少於5％，整體受影響的比例非常少，請農民安心無須驚慌。

(中時 )