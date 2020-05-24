大白天微風廣場旁遭砍 男膝蓋10公分刀傷 警緝凶中 15:052020/05/24 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全案由松山警分局調查中。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 24日上午近10時，台北市微風廣場旁的中崙福成宮，傳出有男子遭砍，警消到場救護，發現年約28歲男子受傷倒在宮廟旁，腿部流血，檢視其傷口，右膝部有1處10公分刀傷，深度約3公分，所幸意識清楚，送醫急救並無生命危險。 受傷男子在醫院向員警表示，他不認識持刀砍傷他的人，但警方懷疑有隱情，不排除是債務糾紛引起，正調閱監視器全力緝凶，已掌握嫌犯搭車逃逸的車號。 (中時 ) #公分 #男子 #10 #刀傷 #受傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 華為風暴 大摩看淡台美10檔 多空大點名... 04:102020/05/20 財經要聞 10檔雙率連季增 法人挺 04:102020/05/20 證券．權證 10農產口味麵總統府伴手禮 04:102020/05/20 時尚消費 《科技》Sony防水機Xperia 10 II 電信三雄今開賣 07:442020/05/20 財經 1分鐘讀財經》華為風暴強襲 外資點名10檔危險 08:192020/05/20 財經 陸10大最有錢城市 北京上海深圳奪前3 11:582020/05/20 兩岸 《科技》小米Q1挺過疫情 淨利潤年增1成 09:432020/05/21 財經 紫外線光消毒殺菌 防疫期間開卷閱讀更安心 17:522020/05/21 生活 中橫便道封閉 新社砸落10噸巨石 04:102020/05/23 地方新聞 10名滯留尼泊爾國人返台 4人有症狀一採陰性 13:512020/05/24 生活 社會熱門新聞 陳時中墾丁消失2小時 神秘黑鮪魚大餐行程曝光 - 社會 台北馬偕驚傳火警 5樓竄火緊急疏散病人 - 社會 KTV活春宮！男女躺沙發「四腳交纏」 44秒影片瘋傳 - 社會 妹子白背心透光！路人羞見「20元硬幣」影子 - 社會 乘客拒付錢！吐口水嗆我有肺炎 司機染病身亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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