24日上午近10時，台北市微風廣場旁的中崙福成宮，傳出有男子遭砍，警消到場救護，發現年約28歲男子受傷倒在宮廟旁，腿部流血，檢視其傷口，右膝部有1處10公分刀傷，深度約3公分，所幸意識清楚，送醫急救並無生命危險。

受傷男子在醫院向員警表示，他不認識持刀砍傷他的人，但警方懷疑有隱情，不排除是債務糾紛引起，正調閱監視器全力緝凶，已掌握嫌犯搭車逃逸的車號。

(中時 )