近期國際重要大事接踵而至，從上周五台積電宣布將去美國亞利桑那州投資120億美元建立5奈米廠；同日，美國商務部發布新的出口禁令，限制使用美國軟體以及相關技術的晶片供應商，在未事先取得美方許可下，不可將產品出貨給華為。

接著周一晶片大廠格芯（GlobalFoundries）宣布四川成都晶片廠宣布停業，並且遣散最後74名員工，等同於格芯全面撤出在大陸的晶片廠。原先美國總統川普與大陸簽署貿易協議還期望與北京建立夥伴關係，但新冠肺炎的爆發後，各國逐步著手將企業撤出大陸，除了美國之外，日本、德國等也紛紛跟進，此一趨勢不斷擴大中，台積電、格芯的動作就是一個表徵。

另外值得觀察的是，美國除了擴大對華為的制裁，戰場也延燒到金融市場，瑞幸咖啡財報造假，美國監管機構通知要求瑞幸咖啡下市。美國政府正視陸企造假行為，因此要求赴美掛牌陸企要符合美國的監管制度，美方還禁止美國勞退基金投資大陸。美中交手戰場儼然從關稅、科技戰延燒到金融、價值觀，雙方衝突不排除進一步擴大。

但若過度打壓華為，也會讓北京反制打壓美國企業如蘋果、高通（蘋果有16.5%的營收來自大陸；高通在5G手機晶片訂單多半來自大陸），大陸一旦下重手，將對兩大美企造成不小衝擊，進而影響美國經濟和股市表現，甚至阻礙川普的連任之路，因此在美國大選前，美國與大陸的衝突應不會太過劇烈。

話雖如此，市場總是特別敏感，周一（18日）台股5G供應鏈、半導體等類股（穩懋、立積、欣興、聯亞等等）出現全面摜殺，主要是因為華為的營收占比較高。但部分類股反而值得注意，聯發科有機會因為大陸在去美化或反制高通的過程中，大陸品牌的5G手機晶片只能選擇聯發科或紫光展銳。由於華為在高階晶片的受限，也可能從聯發科買進相關5G高階晶片，來繞過美國的制裁。

此外，由於新冠肺炎改變人們生活習慣，過往許多實體店面的活動轉到網路上，不管是購物或居家辦公，而流量的增加對於伺服器的負擔與要求也變得更高，其中緯穎受惠美系雲端業者擴大資本支出，白牌占比最高且出貨給第一供應鏈的緯穎可望受惠。

民眾為了防疫減少外出、改為居家辦公，也擴大對筆電的需求，微星除了商業筆電拉抬業績，線上遊戲、電競筆電的需求也有望進一步拉升。

整體來看，目前國際情勢需等待11月美國總統大選後，才會有較明朗的走向，短期內美中之間的摩擦雖然仍會持續，但擴大的幅度有限，在全球資金氾濫及需求逐步回溫下，筆者仍持續看好後市行情，只是短線台股來到萬一關卡，震盪將會加劇，個股表現勝過大盤，審慎選股以及對產業的判斷反而更重要。

（顧德投顧分析師曾英杰）

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(中時電子報)