今年靜宜「櫻花5月祭─花信風」系列活動，在「太鼓」精彩表演中揭開序幕！（陳世宗攝）

透過動靜態活動，展現學生學習成果，感受濃濃的日本文化與民俗風情，宛如置身異國的國度裡。（陳世宗攝）

「和服講座」及「花牌講座」，讓學生感受到和服美感與衣著文化，還有展現創意及專業的學習成果發表等。（陳世宗攝）

靜宜大學今年「櫻花5月祭」主題為「花信風」；代表春末夏初，應花期而來的風；也象徵系列活動，在結合力與美的太鼓表演中，正式展開！藉由「日本祭典街」情景，展現日本夏日祭典風情與傳統美食；透過「茶道講座」，體驗茶道的精髓與樂趣。

在靜宜大學可直接體驗日本特有的文化、傳統和歷史！今年靜宜「櫻花5月祭─花信風」系列活動，在「太鼓」精彩表演中揭開序幕；並透過動靜態活動，展現學生學習成果、感受濃濃的日本文化與民俗風情，宛如置身異國的國度裡。

靜宜大學表示，雖然今年遇到新冠肺炎疫情衝擊，但在校方完備落實各項防疫規範下，師生皆能安全參與活動；希望透過「櫻花5月祭」，點燃學生的學習動機，亦能增進國際觀及國際移動力！

靜宜大學強調，今年「櫻花5月祭」主題「花信風」，應花期而來的風，並透過「日本祭典街」情景，展現日本夏日祭典風情與傳統美食；「和服講座」及「花牌講座」，則讓學生感受到和服美感與衣著文化，還有展現創意及專業的學習成果發表等，一系列的文化饗宴，讓全校師生體驗濃郁的日本新風情！

(中時 )