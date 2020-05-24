提起前爵士教頭史隆(Jerry Sloan)的大敵，自然是90年代公牛王朝，其實那是他的家鄉(伊利諾州)，他球員時期效力芝加哥公牛隊10季(1967-76)，綽號「正宗的公牛」，他原本是個公牛人。

1967年史隆崛起於公牛，身高196公分的他打得分後衛，場均有17.4分，4次入選防守第一隊。史隆的4號球衣是公牛成軍以來第一個退休背號，算起來喬丹、皮朋都該喊他一聲「前輩」。只是造化弄人，史隆最接近總冠軍的兩個球季(1997, 98)，他的爵士隊都是敗在公牛手中。

史隆執教生涯累積千勝沒拿過總冠軍，也從未獲選最佳教練，前超音速、金塊教頭卡爾(George Karl)認為史隆被低估了。「在我掌兵遇過的對手，史隆可以排進前4。他的球隊很難打，強悍且團結。我試過包夾他的馬龍和史塔克頓，結果還是被他打敗，跟他交手非常有意思。」卡爾過去與史隆交手多達82場。

馬刺教頭帕波維奇(Gregg Popovich)在很多地方與史隆相像，包括對防守、團隊至上的要求，富有幽默感同時又非常嚴厲，帕總因此形容史隆是「我的導師」。他們兩人各自在單支球隊累積千勝以上也是聯盟絕無僅有的。

(中時電子報)