彰化縣政府24日在富雨洋傘手作坊舉辦「幸福一條街觀光旅遊人才培訓」課程，吸引60名社區與觀旅產業人士參與，彰化縣長王惠美表示，疫情回穩、人潮逐漸回流，此時更該超前部署、做好準備，攜手迎接下一個春天來臨。
配合防疫新生活運動，推展防疫小旅行！社區培訓導覽接待、觀光旅遊人才自己來。課程聚焦如何培養專業形象、熟練的接待技巧，接待前來社區觀光的遊客；眾人並至對街新開業半年的自耕農咖啡，交流、聽取返鄉青創者建言。
王惠美表示，觀光產業受疫情影響衝擊最重，但燕子總有歸來的時候，這個月明顯看見6、7成國旅人潮回流，現在趕緊做好準備，透過在地的創意、縣府居中整合輔導，加強行銷地方之美。
彰化縣觀光產業發展促進協會理事長鍾正軒表示，透過觀旅人才培訓，希望進一步將鹿港、彰化和秀水串連成一線，將在地產業與觀光結合，讓地方有越來越好的發展。期望藉著幸福一條街的概念，未來也能讓彰化永樂街昔日榮景再度發展起來。
富雨洋傘董事長周淑秋表示，近年主動投入文創、地方創生，也以「終身保固」號召成功打響自家雨傘品牌，發現家鄉秀水金興村近年有4對年輕夫妻返鄉創業結婚，相信未來家鄉會更繁榮發展。
城觀處長田飛鵬表示，秀水金興村番花路，從聯合創作陶坊、泳霖與岡聯牧場，自耕農咖啡、富雨洋傘和小美布丁蛋糕等6家在地產業，都在方圓500公尺內，步行可到，逐漸形成觀光產業聚落；縣府整合社區產業規畫10多條小旅行路線，需要社區培養自有接待人才，才能成功發展在地觀光。
(中時 )
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