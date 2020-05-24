香港群眾上街抗議「港版國安法」，香港民眾是否會大量移民台灣成為討論話題，民眾黨也順勢推出修法給港人提供政治庇護。不過對於當前局勢，有「藍營口譯哥」之稱的淡江外交國際關係學程講師黃裕鈞則認為，可以預期對岸加強實施「一國一制」的狀況下，港人會大量往海外移居，但首選其實不會是台灣。

黃裕鈞認為接下來往外移居的港人大概有兩種人，一種是個人人身安全及財產的避險，就是香港的一般人，他們可能擔心政治迫害或是中共統治的問題，這類人可能是嚮往台灣的生活而移居，但這些人是北京最傷腦筋的，他們會造成香港問題「台灣化」，兩岸關係恐怕會因此惡化。

黃裕鈞指出，北京之所以急著要「一國一制」就是不想要讓台灣跟香港的問題連在一起，恐不利兩岸關係。但是事實上，香港人要移民的首選，並不是台灣，而是歐美國家，尤其是與香港有歷史淵源的英國，才是香港人移民的首選。香港與台灣平均薪資差太多，除非真的沒地方的人才會來台灣，不然應該還是會以歐美國家為主。

至於另一種人，黃裕鈞認為是要來做「政治避險」的，這些通常是大財團，香港事件讓香港一些大財團失信於北京，他們急需證明自己「有用」，可能會有大筆資金來台，因為這些財團想透過大量資金投資來告訴共產黨他在台灣的經濟是有影響力的。

黃分析，香港國安法通過之後上述兩種人都有可能來台灣，但必須特別注意這些財團對台灣經濟的影響，若他們來台投資創造就業機會，未必是傷害，但如果資金都拿去炒房地產，則會加劇台灣貧富差距。

(中時 )