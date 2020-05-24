基隆市區停車空間難求，市議員張淵翔推動人本交通，爭取極推動八斗子智慧公車候車亭舒適度，調整以行人安全為考量的交通路口號誌，並獲得國立海科館與基隆區漁會提供室內外331格車位，以及夜間停車每月1000元優惠，節省市民荷包。

張淵翔表示，自當選後，十分重視市民朋友的交通安全與便利，特別重視以人為本的交通建設，更發現推動人本交通，一定要有配套措施，即是足夠的停車空間。因此，經邀集地方里長與各機關代表，歷經數月進行研商與討論。

他表示，非常感謝國立海洋科技博物館與基隆區漁會，認同推動人本交通的願景，共同展現敦親睦鄰精神，全力配合地方需求，允諾提供室內停車格241格、室外停車格90格，共計331格小型車停車位，也感謝市民認同使用者付費觀念。

張淵翔除了為鄉親爭取331個車格，為了節省鄉親的荷包，也爭取推出夜間停車每月1000元的方案，讓通勤族們能以相對經濟的開銷來換取尋找車位的時間，同時讓愛車減少臨海鹽害，免去常常洗車之苦，也讓八斗子整體交通更順暢。

其中位於海科館海洋劇場地下停車場，汽車格93 格，停放時間為每日下午 5 時 至翌日早上8時30分，設籍基隆中正區長潭里、砂子里、八斗里、碧砂里、新豐里、新富里居民，可攜帶戶口名簿、行照至停車場管理室辦理，月租費1000元 、停車卡押金200 元。

(中時 )