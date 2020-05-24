遊客走入蓮田拍照、欣賞美景。(莊曜聰攝)

白河蓮花季活動今天正式開跑。(莊曜聰攝)

蓮田寫生活動吸引許多親子報名參加。(莊曜聰攝)

夏日也是賞花好時節，台南市白河區蓮花季活動正式開跑，24日在蓮花公園舉行開幕活動，現場舉辦親子寫生活動，在蓮田旁快意作畫，相當有趣，主要蓮花種植區域也都湧入賞花民眾，相當熱鬧，台南市長黃偉哲指出後疫情時代到來後，南市觀光會大步向前，他也邀請民眾一同來白河走走玩玩。

黃偉哲表示，蓮花節活動已經舉辦25年，也見證相關產業興衰，很高興看到今年蓮花的栽種面積來到近年新高，已經有290公頃，可見蓮花產業不僅只觀賞也實用，希望新冠疫情趨緩後，慢慢解禁、解封，來自全台各地的好朋友都能夠一起來白河觀賞美麗的蓮花，順道吃個蓮花大餐，還能夠買蓮子、蓮藕、蓮藕粉等農特產品。

黃偉哲說，未來包括蓮花季等各地產業活動的經費，會與中央配合，並加強白河蓮花、關子嶺溫泉等觀光行銷，此外，各級學校畢旅、國旅陸續開放，也邀請大家來白河，台南觀光將大步向前。

白河區蓮田分布在永安里、大竹里、詔豐里、廣蓮里、昇安里、竹門里及汴頭里等處，品種也各有不同，白河區公所從4月中旬就在官網設置「花況報報」，提供遊客查詢最新花況，蓮花節活動包括蓮花寫生、攝影比賽、蓮田邊野餐趣、畫荷扇、品嘗蓮子料理、農村巡禮等一系列豐富活動，一直持續到8月底，詳情可至白河區公所網站查詢。

(中時 )