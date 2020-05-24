國內棒球運動發展再創高峰，今年首度完成學生棒球「女子組」賽事的三級連線。首度舉辦的學生棒球高中女子組賽事，明（25）日將在新北市中山棒球場登場；另也是首度辦理的國小女子組賽事，則在明日起一連四天在新北市萬善同棒球場開打。

體育署繼107學年度首度舉行國中女子組賽事後，本學年度更是首度辦理高中及國小「女子組」賽事，完成學生棒球聯賽女子組三級賽事連貫。

新竹縣上舘國小女棒隊參加國小聯賽女子組比賽。（學生棒聯提供／廖德修台北傳真）

高中組共有3所學校參賽，即台北市華江高中、士林高商及新北市秀峰高中；國小組則有8所學校出賽，分別是台北市東園國小、立農國小，新北市德音國小，桃園市埔頂國小、長庚國小、新竹縣上舘國小，苗栗縣通霄國小及南投縣埔里國小。各支參賽球隊都將爭取最佳的參賽成績，競奪第1屆冠軍獎盃。

體育署表示，逐年增加的黑豹旗女性參賽球員及帶隊教練也是促成本賽事辦理的原因，士林高商從第2屆黑豹旗賽事起，每年都採男女混合組隊方式參賽，各參賽球隊裡也有不少女性球員。

有鑑於越來越多女同學參加棒球練習及比賽，體育署辦理「女子組」聯賽賽事，讓棒球運動不受性別上的限制，營造女生也能打棒球的氛圍，讓棒球運動能更加融入生活，希望未來有越來越多女性參與，打造與眾不同的「女棒新勢力」。

中華民國學生棒球運動聯盟陳德華秘書長也表示，辦理女子組賽事頗受好評，且世界棒壘球總會（IBAF）從2004年也開始舉辦世界盃女子棒球賽，台灣更在2006年舉辦第2屆世界女子棒球錦標賽，。未來將持續辦理及推動基層棒球女子組賽事，並培養女性裁判員協助賽事判決，也期待未來能有更多學校組隊參賽。

(中時 )