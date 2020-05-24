嘉義市政府在國際扶輪社贊助幫忙下，5月至8月將一連舉辦80場C肝篩檢，今擴大舉辦，人潮滿滿。（呂妍庭攝）

嘉義市政府在國際扶輪社贊助幫忙下，5月至8月將一連舉辦80場C肝篩檢，今擴大舉辦，人潮滿滿。（呂妍庭攝）

陳姓（左）C肝患者現身說法。（呂妍庭攝）

出席活動嘉賓呼籲民眾踴躍接受C肝篩檢。（呂妍庭攝）

嘉義市政府在國際扶輪社贊助幫忙下，5月至8月將一連舉辦80場C肝篩檢，有別之前深入社區辦篩檢，今24日衛生局擴大篩服務，廣邀市民來做免費檢查，市長黃敏惠也特別感謝扶輪社的支持，讓C肝篩檢團隊能深入社區做便民服務。

今天的篩檢活動現場除了提供B、C肝炎篩檢外，也提供大腸癌篩檢、乳房攝影檢查、子宮頸抹片篩檢及性傳染病血液篩檢，如民眾事先預約還送一顆西瓜，消暑顧健康，而國際扶輪3523地區總監邱鴻基、第13分區助理總監官朝永律師、台北南港扶輪社長張耀仁、樂雅扶輪社長翁子惠、以及台北市南北、南西、南東、南天、天一、風澤、華麗扶輪社與嘉義市玉山扶輪社社友約70多人，則化身一日志工在現場服務。

市長黃敏惠特別感謝嘉義子弟邱鴻基總監、市府前都發處處長張耀仁、助理總監官朝永律師等人，共同邀集國內外友好扶輪社，把國際扶輪資源帶回嘉義市，投入社區，出錢出力挺嘉義拔除C肝、消滅C肝，守護市民健康。

黃敏惠說，新冠肺炎疫情趨緩，後疫情時代百工百業蓄勢待發，大家要記取防疫期間各項工作超前部署的寶貴經驗，對抗C肝同樣要超前部屬，用預防勝於治療以及早期發現早期治療的做法來守護健康。

此次由張耀仁偕國內外扶輪社共同發起的「愛嘉護肝計畫」，嘉義市衛生局已完成規畫第一波社區篩檢80場次，5月初陸續展開，邱鴻基呼籲社會大眾踴躍參加篩檢。

嘉義市衛生局長張耀懋表示，衛生局整合多單位資料庫，完成建置專屬嘉義市民的C肝篩檢資訊平台，提供市民預約及查詢功能，此波活動還有52場社區C肝篩檢場次，有收到通知單的市民，請把握機會就近在社區接受篩檢，而衛生局也透露，除了社區，未來還會擴大到職場篩檢。

(中時 )