中部一家國際賽車場23日發生卡丁車連環撞意外，中華賽車會賽事副主任表示，昨天上午11時許進行台灣卡丁車錦標賽預賽，選手要下賽道時，由於第一部車不慎打滑撞牆，造成後方車輛煞車不及，致6輛卡丁車連環撞，有5車受損，有網友在臉書說「這一陀大概就200多萬！」這場意外造成1位選手部肌肉拉傷，不過今天都已經下車參賽。

(中時 )