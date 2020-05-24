麗寶賽車場發生車禍 6輛卡丁車撞一團 16:092020/05/24 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中部某賽車場23日發生卡丁車連環撞意外，圖非意外現場。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中部一家國際賽車場23日發生卡丁車連環撞意外，中華賽車會賽事副主任表示，昨天上午11時許進行台灣卡丁車錦標賽預賽，選手要下賽道時，由於第一部車不慎打滑撞牆，造成後方車輛煞車不及，致6輛卡丁車連環撞，有5車受損，有網友在臉書說「這一陀大概就200多萬！」這場意外造成1位選手部肌肉拉傷，不過今天都已經下車參賽。 (中時 ) #麗寶 #賽車場 #發生 #車禍 # 6輛 #卡丁車 #撞一團 #意外 #網友 也許您會感興趣 推薦閱讀 國安、軍隊兩會熱詞 資訊化成重點 04:102020/05/20 兩岸新聞 夜空中的HERO！麗寶摩天輪、福容大飯店攜手點燈 13:262020/05/20 生活 麗寶摩天輪福容大飯店攜手點燈 致敬防疫護國HERO 16:572020/05/20 生活 桃園要降娛樂稅 民進黨議員憂圖利財團 20:072020/05/20 生活 20歲長月翠青春解放G奶 辣鬥肉感始祖深田恭子 10:412020/05/21 娛樂 準夫妻開車衝入河內！婚禮前一天溺斃…影片曝光「詭異死法」 15:572020/05/21 國際 首輛沐浴車退役 畢嘉士基金會新車接棒啟航 16:542020/05/21 生活 台74線雨中3車追撞！自小客撞保時捷車毀人亡 駕駛車內燒成焦屍 07:582020/05/22 社會 真相曝光 3車連環撞釀1死竟是第二次車禍追撞 14:382020/05/22 社會 兒童保單 分齡規畫 04:102020/05/24 金融．稅務 社會熱門新聞 陳時中墾丁消失2小時 神秘黑鮪魚大餐行程曝光 - 社會 KTV活春宮！男女躺沙發「四腳交纏」 44秒影片瘋傳 - 社會 PO「蔡做票400萬張」影片 法官認言論自由不罰 - 社會 台北馬偕5樓嬰兒室竄火 緊急疏散孕婦嬰兒 - 社會 妹子白背心透光！路人羞見「20元硬幣」影子 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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