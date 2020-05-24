海巡、警消摸黑搜索，落海男子救起時已經死亡。（第二岸巡提供／許家寧新北傳真）

新北市瑞芳1名36歲劉姓男子，昨晚9點多與友人相約瑞濱灣釣魚，疑似因近日大雨礁岩濕滑及夜間能見度不佳，不慎跌入海中，消防及海巡人員到場搜尋，溺水男子經搶救上岸後已無呼吸心跳，送醫經急救無效，昨晚宣告不治身亡。

海巡署北基巡防區指揮部接獲民眾報案，位於瑞芳區瑞濱灣附近有名釣客落海，請求海巡署協助救援，立即指揮第二岸巡隊及基隆艦隊分署第一投入搜救，劉男被救起仍近期天候不佳，風浪變化較大，切勿冒險從事戲水，觀浪或海釣等戶外活動。

(中時 )