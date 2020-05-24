揪友瑞濱夜釣落海 男釣客不治 15:532020/05/24 中時 許家寧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 劉姓釣客至瑞濱灣夜釣，疑似失足落海不治。（第二岸巡提供／許家寧新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海巡、警消摸黑搜索，落海男子救起時已經死亡。（第二岸巡提供／許家寧新北傳真） 新北市瑞芳1名36歲劉姓男子，昨晚9點多與友人相約瑞濱灣釣魚，疑似因近日大雨礁岩濕滑及夜間能見度不佳，不慎跌入海中，消防及海巡人員到場搜尋，溺水男子經搶救上岸後已無呼吸心跳，送醫經急救無效，昨晚宣告不治身亡。 海巡署北基巡防區指揮部接獲民眾報案，位於瑞芳區瑞濱灣附近有名釣客落海，請求海巡署協助救援，立即指揮第二岸巡隊及基隆艦隊分署第一投入搜救，劉男被救起仍近期天候不佳，風浪變化較大，切勿冒險從事戲水，觀浪或海釣等戶外活動。 (中時 ) #瑞濱 #瑞芳 #男子 #不治 #海巡署 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北男前往墾丁後壁湖海邊欲尋短 海巡暖心開導勸回 14:292020/05/20 社會 小抹香鯨擱淺觀音海岸 海巡急救援 16:562020/05/20 社會 小抹香鯨擱淺桃園觀音海岸 海巡動保即刻搶救 17:012020/05/20 生活 飛來衝撞立委黃秀芳天旋地轉 遺憾對撞駕駛不治… 12:122020/05/21 社會 桃園工廠囤積38萬片口罩 負責人遭移送法辦 20:512020/05/22 社會 金門男子深夜酒駕 自撞古寧頭風水圓環 13:082020/05/23 生活 酒後鬥毆沒烙人 妨害秩序不起訴 16:062020/05/23 社會 公路局員工巡視道路 自撞橋墩身亡 20:132020/05/23 社會 台11線自小客車對撞 女駕駛命危 13:432020/05/24 社會 大白天微風廣場旁男膝蓋被砍 1人落網 15:052020/05/24 社會 社會熱門新聞 陳時中墾丁消失2小時 神秘黑鮪魚大餐行程曝光 - 社會 KTV活春宮！男女躺沙發「四腳交纏」 44秒影片瘋傳 - 社會 台北馬偕5樓嬰兒室竄火 緊急疏散孕婦嬰兒 - 社會 PO「蔡做票400萬張」影片 法官認言論自由不罰 - 社會 妹子白背心透光！路人羞見「20元硬幣」影子 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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