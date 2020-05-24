詐騙集團假借放款，讓被害人淪為詐欺案人頭戶，圖為詐騙的LINE帳號。（警方提供／胡欣男台北傳真）

假放貸的廣告簡訊。（警方提供／胡欣男台北傳真）

刑事局今天指出，新冠肺炎疫情衝擊民生經濟，許多人手頭拮据有借貸需求，不料竟慘遭詐騙。還是呼籲循政府的紓困管道申請合法補助，若有因高利貸衍生的暴力討債，警方也必定嚴辦。

警方說，從事美髮業的林姓女子，日前收到自稱國內知名銀行貸款專員的簡訊，誆稱可協助信用不佳、無勞保薪轉者「低利貸款」，林女因急需現金周轉，依簡訊的LINE與對方聯絡。

林女依對方指示，將自己名下2本銀行存簿連同提款卡、密碼、身分證影本寄給對方，事隔幾天發現，銀行戶頭遭通報為警示帳戶，LINE也遭到對方封鎖，打電話到對方自稱任職的銀行詢問，竟查無此人，才驚覺已淪為詐騙人頭，趕緊報警。

刑事局表示，建議民眾善用「1988」紓困振興專線，洽詢政府的各類紓困貸款及補助方案，切勿因為需錢孔急找高利貸借款，以免債上加債惡性循環，甚至受暴力討債威脅，更不要輕信來路不明的民間融資廣告，而將存摺、提款卡或個人資料交給陌生人，以免借錢不成先倒賠，甚至淪為詐騙人頭吃上官司。

(中時 )