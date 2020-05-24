英格蘭超級足球聯賽上周針對996名球員及球隊工作人員進行新冠肺炎病毒檢驗，當地時間周六結果出爐，來自兩隻不同球隊的兩人呈陽性，而英超雖然尚未確定復賽日期，但計畫周二開放管制人數的團體訓練，目前在聯盟頂級隊伍中，確認8人體內有新冠肺炎病毒。

英超發出的聲明寫道：「聯盟可以確認在上周二及周四、周五三天，對聯盟996位球員及工作人員進行新冠肺炎病毒檢驗，受測者中有2人測驗結果是陽性，這些人必須立刻進行自我隔離7天。」

英超表示不會公布確診者名單，但透露第二波檢驗的人數比第一波多，上周二英超表示第一波檢測人數為748人，病毒呈陽性反應的有6人，落在3支不同隊伍，球員必須做過檢測才可以進行訓練，每隊每兩周就要做一次檢測，下一波檢測將在本周一到週二進行。

英國職業足球從3月13日新冠肺炎疫情爆發後就停擺到現在，不過疫情逐漸趨緩，英國政府目前同意6月1日重新比賽，不過英超方面還在思考復賽的詳細日期，因為還有比賽場館、防疫措施、積分計算等問題要討論，20支隊伍代表周三將開會，決定何時恢復比賽及訓練。

(中時 )