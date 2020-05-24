大陸國務委員兼外交部長王毅24日針對人大審議港版國安法一事表示，維護國家安全歷來是中央職權，任何國家皆然，推進該法「刻不容緩，勢在必行」，他也強調，該法針對的是極少數危害國家安全行為，不影響香港高度自治權利，也不影響外國投資者的正當權益，呼籲大家對香港未來要充滿信心。

大陸全國兩會24日舉行外交部長記者會。王毅在回答關於港版國安法時指出，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉，不干涉內政是國際關係基本準則，各國都應當予以遵守。

王毅表示，維護國家安全歷來是中央職權，在任何國家皆是如此，中央通過基本法第二十三條，授權自行立法，但這並不影響中央根據實際情況和需要，繼續建構維護國家安全的執行機構和法律機制，他稱，中央政府對於所有地方的國家安全負有最大的責任，這是世界各國通例。

王毅說，去年六月休麗風波以來，港獨組織和本土激進勢力暴力不斷升級，外部勢力也在深度非法干預香港事務，這些都對中國國家安全造成危害，也對香港保持穩定繁榮、推進一國兩制帶來很大威脅。所以審議港版國安法「刻不容緩、勢在必行」。

對於美國揚言要取消香港的特殊金融地位，王毅說，全國人大這個決定針對的是極少數危害國家安全行為，不影響香港高度自治權利，也不影響外國投資者的正當權益，大家對香港未來應該更加充滿信心，而不是更加擔心。

他認為啟動立法程序，將讓香港有更加完備法律體系，有利於維護一國兩制基本方針，有利於維護貿易地位，所有希望香港長治久安，一國兩制行穩致遠的朋友，都會對此予以理解和支持。

(旺報 )