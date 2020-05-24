台鐵局台北站同仁在站外發放礦泉水給移工朋友。（潘千詩翻攝）

國際勞工協會（TIWA）等團體今日在台北車站大廳席地而坐，呼籲台鐵局不應訂定規範限制移工、人民使用大廳。對此，台鐵局表示，將盡速邀集相關團體、專家及學者審慎評估，盡快找到符合社會多元需求的最佳方案。

面對移工團體於開齋節湧入台北車站抗議，台鐵局台北站及鐵路警察同仁今日一早就以柔性勸離方式，勸導移工不要聚集在一樓大廳及走道等空間，台鐵局加派人力在站外發放礦泉水給移工朋友，感謝他們在慶祝開齋節時，也遵守防疫規定，選擇在車站周邊廣場聚會。

台鐵局長張政源表示，由台北站同仁提供移工朋友們礦泉水，也祝福移工朋友們開齋節快樂，也對移工朋友們高度的自制力及配合度表達肯定與感謝；為了配合防疫需求，台北車站大廳自2月29日起，在指揮中心及交通部的同意下公告禁止群聚及席地而坐，目前禁令並未解除，希望大家都能配合。

台鐵局強調，台灣是一個多元文化的社會，具有高度的包容力，台鐵局尊重每一個族群的權益及文化特質，未來台北車站大廳在疫情結束後將如何使用管理，台鐵局將儘速邀集相關團體、專家及學者審慎評估，不會忽視任何族群的使用需求，希望能夠儘快找到符合社會多元需求的最佳方案。

(中時 )