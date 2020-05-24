大陸國務委員兼外交部長王毅24日表示，美國一些政治勢力正在綁架中美關係，試圖將中美關係推向所謂「新冷戰」，這種危險的做法是在開歷史倒車，不僅會葬送兩國人民多年積累的合作成果，也會損害美國自身的未來發展。

王毅在24日出席十三屆全國人大三次會議記者會，並對中國外交政策和對外關係進行回應。王毅表示，新冠肺炎疫情是中美兩國的共同敵人，相互支持幫助是兩國人民的共同心願。

王毅指出，疫情之初，美國很多社團、企業和民眾向中國伸出援手。在美國陷入疫情后，中國政府、地方和各界人士也積極回報，向美方捐贈了大量急需的醫療物資。中國還為美方在中國採購提供支持和便利，僅口罩一項就向美方出口了120多億個以上，相當於為每一個美國人提供了將近40只口罩。

王毅稱，中美合則兩利，鬥則俱傷，中美都對世界承擔重大責任，應本著對人類負責的態度處理中美關係。中國無意改變美國，更不想取代美國，而美國也不可能一廂情願改變中國，更不可能阻擋14億中國人民邁向現代化歷史的進程。

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