市議員陳建名投入黨部主委選舉，24日當天上午10時許便前往黨部投票。（邱立雅攝）

市長林智堅認為民進黨是願意給年輕人機會的政黨。（邱立雅攝）

民進黨立院黨團總召柯建銘（右）到場表達關心，並稱自己是「建銘挺建名」。（邱立雅攝）

民進黨全國黨代表及地方黨部主委選舉24日登場，新竹市黨部主委僅市議員陳建名登記，為同額競選，24日上午陸續有市長林智堅、市議員鄭美娟、施乃如及前市議員鄭宏輝等人前來投票，立委柯建銘也特別前來關心，並稱自己是「建銘挺建名」。陳建民同時澄清外界傳言，表示是自己主動請纓，希望能召集更多的年輕人加入民進黨。

年僅35歲的陳建名為現任新竹市議員，被視為市長林智堅的子弟兵，此次出馬挑戰新竹市黨部主委一職，外界盛傳是被欽點為選戰鋪路，但陳建名澄清反而是自己主動請纓，表達有意願扛起世代傳承責任，並尋求黨內支持才做此決定。

由於為同額競選，此次竹市黨部主委一職無人競爭，陳建名篤定當選，對此他也秉持兢兢業業的態度，表示希望凝聚新舊黨員向心力，將黨部打造成眾人交流的平台，針對年度行事曆邀請律師、會計師等專家進駐黨部提供服務，並希望再招募2000人加入民進黨。

市長林智堅則表示，民進黨一直以來都很願意給年輕人機會做事，自己也是在黨內支持下於39歲當選市長，此次陳建名也將延續年輕的力量，高度期待他能帶給黨部多元與活力，透過活動招募更多有志青年。

甫卸任的黨部主委翁枝弘認為現代政治潮流走向年輕化，青年世代紛紛接棒，自己20年來的黨務工作經驗，能夠協助年輕世代整合民意、共同努力，在每次選戰中推出最適當的參選人。民進黨立院黨團總召柯建銘也到場表達關心，並稱自己是「建銘挺建名」。

(中時 )