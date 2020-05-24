網友表示在南崁Costco買的餐麵裡有蟑螂。(圖/擷自臉書Costco好市多 商品經驗老實說)

網友在Costco買的餐包出現超大蟑螂，更驚人的是，沒過多久又發現第二隻，她立刻拍照PO網。(圖/擷自臉書Costco好市多 商品經驗老實說)

網友在臉書社團PO文指出，在Costco購買的餐包盒內發現超大蟑螂。(圖/擷自臉書Costco好市多 商品經驗老實說)

一名網友日前到美式商場好市多Costco購買一盒餐包，沒想到帶回家後才發現，盒內竟有超大蟑螂，更驚人的是，沒過多久又發現第二隻，她立刻拍照PO網，照片曝光後網友嚇瘋大罵。

這名住在桃園的網友在臉書社團指出，23日她與母親前往好市多南崁店買了一組餐包，回家後瞄到盒內疑似有「褐色異物」，仔細一看才發現，餐包盒內有隻蟑螂，更驚嚇的是，過不到一小時後又看到一隻，「因為躲在裡面才沒有看到」。原PO在臉書寫道「不要再問為什麼沒看到了，如果有看到我幹嘛買回來，5月23日下午5點在南崁Costco買的麵包裡有兩隻蟑螂，活的！！」

根據原PO貼出的照片及影片，商品標籤完整，看起來尚未開封，明顯看出盒內的2隻超巨蟑螂正在活動。照片曝光後，網友嚇傻紛紛留言「這不只是要退貨的程度了」、「這個要跟衛生署檢舉了」；不過也有人好奇，這麼大隻為什麼當下沒有發現？連結帳店員也沒看到？根據好市多接受媒體採訪時指出，商品已經辦理退貨，正在了解當中，下周會有後續回應。原PO也在臉書表示，目前因與店家談論後續處理，所以關閉留言。

(中時電子報)