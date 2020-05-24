陳姓精障兄伴屍7天，直到里長上門才知弟已逝。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

陳姓精障兄伴屍7天，直到里長上門才知弟已逝。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

49歲陳家三弟獨自照顧患有精神疾病的51歲二哥，孰料三弟疑似心肌梗塞在床上身亡，樓下鄰居聞到屍臭味會同里長上門才發現已腫脹發黑的屍體，警方到場研判二哥已伴屍超過7天，詳細死因將待明相驗釐清，但因二哥未領身障手冊，里長將協助二哥鑑定後申請社會福利，並處理後事。

陳家有三兄弟，大哥另有家室，為了照顧弟弟，在桃園後站購入一戶公寓，由三弟負責照料生活無法自理的二哥，每天也委託自助餐廳外送餐點到府，大哥再跟餐廳月結帳。

陳家樓下住戶近日聞到陣陣異味，遍尋不著，又沒看到陳家有人進出，24日下午會同轄區里長簡士強敲門，進門只見二哥在客廳看電視，一問三不知，進入房間才發現三弟已死在床上，軀體早已腫脹發黑，警方和鑑識小組到場採證，研判死亡已逾7天。

陳家三弟過去有吸毒前科，警方表示，陳家三弟疑似心肌梗塞暴斃，但詳細死因仍待明相驗釐清。桃園區豐林里長簡士強表示，陳家二哥患有精神疾病，無法正常對話，生活也需別人幫忙，陳家大哥獲悉後已到場處理善後，他將協助陳家二哥送鑑定，取得身心障礙手冊後領取身障補助，也會幫忙辦理後事。

(中時 )