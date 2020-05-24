香港問題再度升溫，港人又傳可能大量移民來台。對此，國民黨立委李貴敏認為，香港較台灣確實較有國際觀，因此她認為應該歡迎香港的人才以及資金來台灣。不過對於單純尋求政治庇護的問題，她認為應該由執政黨謹慎處理。

李貴敏指出，香港在金融、併購、國際法規、會計部分的專業人才都優於台灣，尤其在國際視野上，香港相關人才更具有國際水平。台灣應該歡迎這些人來台灣帶槍投靠，新加坡過去就吸收很多香港人才去，台灣不用怕跟這些人競爭，反而有助於提升台灣的國際競爭力。

李貴敏表示，疫情剛才趨緩，接下來要面對的是經濟的問題，但目前政府在經濟幾乎是沒有部署，可以預見接下來的經濟環境將會相當險峻，如果此時香港有人願意來投資的話，台灣當然應該歡迎，有人才來協助台灣提升金融以及服務業品質，與國際接軌也是好事。

至於香港政局動盪而來尋求政治庇護的移民，李貴敏則認為這有可能激化兩岸對立，這部分應該要由執政黨去謹慎因應，由執政黨提出辦法解決並負責。

(中時 )