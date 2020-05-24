大陸國務委員兼外交部長王毅24日出席十三屆全國人大三次會議記者會時表示，香港事務是大陸內政，不容任何外來干涉，不干涉內政是國際關係基本準則，各國都應予以遵守。他強調「港版國安法」僅針對少數危害國安行為，不會影響香港自治，更不會影響外國投資者在香港的正當權益

王毅指出，維護國家安全歷來是中央事權，在任何國家都是如此。大陸中央通過「基本法」第23條授權香港特別行政區自行立法，履行其憲制責任，但這並不影響中央根據實際情況和需要繼續建構維護國家安全的法律制度和執行機制。中央政府對所有地方行政區域的國家安全負有最大和最終責任，這是基本的國家主權理論和原則，也是世界各國的通例。

王毅稱，2019年6月修例風波以來，「港獨」組織和本土激進分離勢力日益猖獗，暴力恐怖活動不斷升級，外部勢力深度非法干預香港事務，這些都對大陸國家安全造成了嚴重危害，也對香港保持繁榮穩定、推進「一國兩制」構成了巨大威脅，所以建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制刻不容緩，勢在必行。

王毅補充說，全國人大這一決定，針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港的高度自治，不影響香港居民的權利和自由，不影響外國投資者在香港的正當權益。大家對香港的未來，應更加充滿信心，而不必過於擔心。

王毅稱，上述決定通過之後，將啟動立法程式，這將使香港有更加完備的法律體系、更加穩定的社會秩序、更加良好的法治和營商環境，有利於維護一國兩制的基本方針，有利於維護香港的金融、貿易和航運中心地位。相信所有希望香港長治久安、一國兩制行穩致遠的各界朋友們都會對此予以理解和支持。

(工商 )