三峽谷芳有機茶園透過輔導計畫，為茶葉設計新的包裝。（新北市農業局提供／許哲瑗新北傳真）

返鄉務農蔚為潮流，但農產經營實屬不易，新北市農業局推動「新農漁民專案升級輔導提案」，提供包裝設計、創意料理開發等輔導資源，個人案補助15萬、聯合案補助30萬，25日起開放申請；農業局表示，坪林區白青長茶作坊、田美茶園和金瓜三號，在市府協助下共同開發茶食料理、創意茶點，成功打造在地品牌。

農業局表示，農漁民生產過程中常遇到各式問題，卻礙於小農資源有限，難以單獨克服，最終中途放棄，新北市推出「新農漁民輔導計畫」，提供新農漁民輔導改善，包括「包裝設計」、「電子商務」、「休閒農業」、「農漁產品加工」、「創意料理開發」等項目，盼提高產業競爭力。

農業局說明，提案分為個人提案和聯合提案，個人案每案給予15萬元經費補助，聯合案每案給予30萬元經費補助，申請者需負擔20％自籌款，並配合輔導單位執行；25日起開放申請至6月5日止。

「產品更具質感，終於順利上架！」曾申請輔導資源、三峽谷芳有機茶園茶農李昌峻說，透過輔導計畫，為茶葉設計新的包裝，突顯三峽品牌特色，效果相當成功；坪林區的白青長茶作坊、田美茶園和金瓜三號則申請聯合型輔導案，共同開發茶食料理、創意茶點和伴手禮，並推動茶山小旅行，成功打造坪林在地品牌。

(中時 )