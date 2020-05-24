（16：28更新）民進黨台中市黨部主委選舉，由市議員李天生當選。
民進黨地方黨部主委今（24）日舉行改選，競爭異常激烈，除台北市黨部主委停止選舉之外，以雲林縣、台南市、高雄市黨部主委受到關注。
雲林縣此次共有吳爾夫、江宗保、林富田3人角逐黨部主委，被外界視為分別代表李進勇、劉建國、蘇治芬陣營，選舉結果將牽動未來民進黨雲林縣長的提名。
民進黨台南市黨部主委選舉戰火激烈，被視為「市長派」的潘新傳，對戰自稱「正國會」的陳世輝。高雄市黨部主委，外界則視這場選舉是菊系的高閔琳對上海派趙天麟立委的競爭。
2020年各縣市、勞工黨部主任委員選舉參選名單如下：
台北市黨部：
王孝維（前台北市議員）
薛凌（前立委）
新北市黨部：
何博文（新北市議員）
桃園市黨部：
張火爐（主委）
台中市黨部：
李天生（台中市議員）
台南市黨部：
潘新傳（評召）
陳世輝（執委）
高雄市黨部：
趙天麟（立委）
高閔琳（高雄市議員）
林正男（曾參選2018里長）
宜蘭縣黨部：
陳俊宇（宜蘭縣議員）
吳和信（評召）
新竹縣黨部：
彭瑞德（主委）
苗栗縣黨部：
張再凱（評委）
李貴富（評召）
羅貴星（苗栗縣議員）
彰化縣黨部：
邱建富（主委）
許廣東（評召）
南投縣黨部：
簡百聰（草屯鎮民代表）
陳癸佑（水里鄉長）
羅美玲（立委）
雲林縣黨部：
吳爾夫（吳爾夫國際文教有限公司董事長）
林富田（台灣綠能協會常務理事）
江宗保（前斗六市民代表）
嘉義縣黨部：
林秀琴（嘉義縣議員）
屏東縣黨部：
許展維（屏東縣議員、主委）
盧同協（前屏東縣議員）
花蓮縣黨部：
黃登科（吉安鄉代表）
陳景豊（主委）
台東縣黨部：
劉櫂豪（立委）
林俐（台東縣議員林叁天助理）
澎湖縣黨部：
盧長在（主委）
基隆市黨部：
蘇仁和（基隆市議員）
陳志成（前基隆市議員）
新竹市黨部：
陳建名（新竹市議員）
嘉義市黨部：
黃露慧（嘉義市議員）
金門縣黨部：
許建全（評召）
許仲雄（金門縣醫師公會總幹事）
勞工黨部：
蔡連行（評召）
(中時電子報)
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