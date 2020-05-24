（16：28更新）民進黨台中市黨部主委選舉，由市議員李天生當選。

民進黨地方黨部主委今（24）日舉行改選，競爭異常激烈，除台北市黨部主委停止選舉之外，以雲林縣、台南市、高雄市黨部主委受到關注。

雲林縣此次共有吳爾夫、江宗保、林富田3人角逐黨部主委，被外界視為分別代表李進勇、劉建國、蘇治芬陣營，選舉結果將牽動未來民進黨雲林縣長的提名。

民進黨台南市黨部主委選舉戰火激烈，被視為「市長派」的潘新傳，對戰自稱「正國會」的陳世輝。高雄市黨部主委，外界則視這場選舉是菊系的高閔琳對上海派趙天麟立委的競爭。

2020年各縣市、勞工黨部主任委員選舉參選名單如下：

台北市黨部：

王孝維（前台北市議員）

薛凌（前立委）

新北市黨部：

何博文（新北市議員）

桃園市黨部：

張火爐（主委）

台中市黨部：

李天生（台中市議員）

台南市黨部：

潘新傳（評召）

陳世輝（執委）

高雄市黨部：

趙天麟（立委）

高閔琳（高雄市議員）

林正男（曾參選2018里長）

宜蘭縣黨部：

陳俊宇（宜蘭縣議員）

吳和信（評召）

新竹縣黨部：

彭瑞德（主委）

苗栗縣黨部：

張再凱（評委）

李貴富（評召）

羅貴星（苗栗縣議員）

彰化縣黨部：

邱建富（主委）

許廣東（評召）

南投縣黨部：

簡百聰（草屯鎮民代表）

陳癸佑（水里鄉長）

羅美玲（立委）

雲林縣黨部：

吳爾夫（吳爾夫國際文教有限公司董事長）

林富田（台灣綠能協會常務理事）

江宗保（前斗六市民代表）

嘉義縣黨部：

林秀琴（嘉義縣議員）

屏東縣黨部：

許展維（屏東縣議員、主委）

盧同協（前屏東縣議員）

花蓮縣黨部：

黃登科（吉安鄉代表）

陳景豊（主委）

台東縣黨部：

劉櫂豪（立委）

林俐（台東縣議員林叁天助理）

澎湖縣黨部：

盧長在（主委）

基隆市黨部：

蘇仁和（基隆市議員）

陳志成（前基隆市議員）

新竹市黨部：

陳建名（新竹市議員）

嘉義市黨部：

黃露慧（嘉義市議員）

金門縣黨部：

許建全（評召）

許仲雄（金門縣醫師公會總幹事）

勞工黨部：

蔡連行（評召）

(中時電子報)