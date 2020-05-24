大陸國務委員兼外長王毅24日回應「戰狼外交」的質疑，他表示，中國大陸始終奉行的都是獨立自主的和平外交政策，高舉和平發展、合作共贏旗幟。他說，中國自古就是公認的禮儀之邦，中國人愛好和平、以誠帶人、以信為本，但也是有原則、有骨氣的，對蓄意中傷一定會做出有力的回擊，堅決捍衛國家榮譽與民族尊嚴。

大陸全國兩會24日舉行外交部長專場記者會，有外媒尖銳提問指，大陸外交部官員屢屢在推特上發表強硬言論，被認為是「戰狼外交」，中國大陸外交是否放棄了過去「韜光養晦」的原則？

王毅對該名記者的提問不完全認同，稱「我尊重你提問題的權利，但是角度是值得商榷的，凡事都應該有是非判斷，人無是非難以立信，國無是非難以立史」。

王毅表示，儘管外界對大陸外交有各式各樣解讀評論，「但作為外長我要正式負責任告訴你，中國大陸始終奉行的都是獨立自主的和平外交政策」，他強調，不論國際風雲如何變換，都將共同恪守維護世界和平、促進共同發展，與各國開展友好合作。

王毅表示，中國大陸外交政策建立在五千年優秀文明的傳統之上，中國自古就是公認的禮儀之邦，中國人愛好和平，以誠帶人、以信為本，從來不會主動欺凌別人，他話鋒一轉表示，「但同時中國人是有原則、有骨氣，對蓄意中傷，一定會做出有力的回擊，堅決捍衛國家榮譽與民族尊嚴，對於無端抹黑也會表明事實真相，堅決維護公平正義和良知」。

他強調，中國大陸不會在國際上稱王稱霸、始終站在歷史發展潮流的正確一邊，並反酸「那些總想給中國大陸扣上霸權帽子的人，恰恰是自己抱著霸權不放的人」。

(旺報 )