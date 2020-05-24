民進黨台中市黨部新出爐的主委李天生表示，將爭取2022重新執政，以「市長當選、議員過半」為奮鬥目標。（盧金足攝）

民進黨台中市黨部黨職選舉24日順利完成，當選主委的市議員李天生表示，感謝各位先進及黨員同志的支持，邀請大家一起併肩努力，爭取2022重新執政，並以「市長當選、議員過半」為奮鬥目標。

李天生說，目前民進黨在台中市淪為在野黨，總統選舉時的政黨得票數，民進黨也輸給國民黨，面對如此艱困的局面

，擔任主委職務，十分戒慎恐懼，深覺責任重大，呼籲黨內先進及黨員，「讓我們一起併肩向前，為民進黨開拓更壯闊的未來」。

他強調，上任後，將團結各方力量，加強組訓，培養基層幹部人選，積極為下次選戰布局，還將配合民進黨主席蔡英文的要求，爭取更多社會力量入黨，貼近社會脈動，讓民主不斷進步，「用行動改變台灣」。

本屆民進黨台中市黨部主委為李天生一人參選，雖然為同額競選，仍不敢掉以輕心，努力拉票，李天生為國立中興大學法政碩士，現任台中市議會第3屆議員，曾任台中市議會第1、2屆議員，原台中縣議會第16屆議員，並曾擔任2012年、2018年、2019年台中市議會民進黨團總召。

(中時 )