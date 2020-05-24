世界兩大經濟體從貿易戰再到疫情影響讓美中關係持續陷入低谷，雙方對立態勢有升溫跡象，繼美國周三通過陸企監督法案、又對台軍售讓大陸十分不悅，解接著美中再為香港議題再度槓上，讓周五（22日）周邊的亞洲股市紛紛下挫。

台北股市周五重挫197點(1.79%)，跌幅僅次於香港恆生，加權指數開低走低，再度失守萬一關卡，而且由電子權重股帶頭下殺，而因為電金權值股領跌，而「港版國安法」消息一出，也連帶引發台灣金融股在香港的曝險率，造成電金雙殺，資金再度流到生技股避險，因此生技防疫概念獨紅，再度對資金產生排擠效應；周五指數摜破10900點，5日及10日均線皆跌破，甚至險些10800點都不保，大盤最低點來到10804點，收盤加權指數以10811.15點收盤，幾乎收在相對低點，成交量來到1771億元，略有擴增。

而中美兩國爭端再起，川普全力打壓華為，限制令再升級導致晶片股暴跌，費半指數跌幅2.71%，美國參院通過法案，加強監管或迫使中國企業退出美國股市，而中國對美國企業也祭出實體黑名單來反制美國舉動，好不容易在疫情趨緩的當口，又再添變數！

在美國對香港《國安法》強硬回應後，外資態度再度轉趨保守，周五外資大賣290億，投信自營商也再度大賣，再連任的520行情似乎沒有必要向第一任有強烈護盤的舉措，況且自8523點以來漲幅也超過2500點，當初護盤的八大官股行庫卻有調節持股跡象，在這波行情中，外資實際上是缺席，而指數第三次來到年線，又遇美中爭端再起，而且越演越烈，520的談話內容偏向靠攏美方，在美中衝突中，對中概股甚至華為5G概念股衝擊甚大！在11000點之上一鼓作氣，再而衰、三而竭，周五這根下殺近2百點的長黑K棒出現一黑吃三紅，且大盤融資餘額則連4增，恐怕短時間會造成一定的賣壓。

美國對華為祭出的新限制令，將晶片賣給華為的對象也納入管制，相關的IC設計轉單效應恐落空，像聯發科、瑞昱、聯詠、立積等股價集體下挫，台積電好不容易在周四略為突破下降壓力線，但未能進一步站上300元大關，正確來說應該是301.5元之上，始終有缺陷，而鴻海、大立光周五下探本波低點，也跌破平台整理區，其餘較大型的個股如被動元件的國巨、華新科，PCB的華通、蘋概的可成、工業電腦的研華、光學股二哥玉晶光都有逾2%以上跌幅，但我2周前說的高價股四千金當中的信驊周五還能逆勢上漲，主因華為伺服器供貨受阻，有助客戶市占率擴大，其餘在本周都還能創下高點。

對於下周走勢：目前似乎除防疫概念這類股票因消息面及避險與券空大增的軋空題材還能維持上漲外，其餘板塊個股始終難以走出較像樣的格局，我先前指出，高價個股是著眼在題材性市場獨佔領域方面與其持有性，皆非一般個股散戶籌碼居多，因此也較具穩定性，而對於加權指數的看法，先前在10730點有短線雙腳的防守力道，是目前多方所需防守的關卡，待最下方的季線翻揚向上時會是較顯得波段進場跡象！

(中華財經台分析師謝逸文)

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(中時電子報)