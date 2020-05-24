木村花曾來台灣工作，並參與國片《女優，摔吧》的拍攝工作。（摘自IG）

參演戀愛實境節目《雙層公寓：東京2019-2020》的日本女摔角手木村花，23日疑因不堪網絡霸凌自殺身亡，享年22歲。她的死訊不但震驚日本，也讓海外的忠實觀眾相當訝異。製播該節目的Netflix表示，「木村花的悲劇令人痛心遺憾，我們的心與其家人同在」，並無限期停止《雙層公寓：東京2019-2020》的製作與新集數播出。曾在節目中與她相處甚密的俄羅斯模特兒Vivi和曾經單戀的籃球手田渡凌也在IG上哀悼。

木村花和台灣也頗有緣份，她連續3年受邀來台比賽，去年也曾參與國片《女優，摔吧》的拍攝工作，與她接觸過的演員百白（白靜宜）和大文（郭文頤）得知死訊也感到生命無常，並呼籲：「像她這麼勇敢的人都敵不過網路霸凌，請即刻停止網路霸凌。」

百白回憶木村花來台時，曾經在擂台旁近距離觀摩木村花帥氣的摔角技巧，感嘆寫道：「如果你們親眼看見，一定會被她毫無畏懼的眼神和氣場深深吸引，短短相處幾天真的可以感覺得到她的謙虛與敬業，那些攻擊小花老師的人你們知道她是如此勇敢與美好的人嗎？」

個性直率又不時少女心的木村花，去年10月加入《雙層公寓》，成為節目固定班底，黝黑健美的運動員風格，加上亮粉色的髮型，讓她格外矚目，也招來惡毒酸民的謾罵。在木村花的死訊公開後，不少人十分憤怒，將曾辱罵她的留言截圖，並公開侮辱留言的帳戶，紛紛叫經紀公司採取法律行動，將肆意攻擊的網民承受後果和刑責。

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