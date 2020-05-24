美國國務院日前同意出售中華民國18枚MK-48魚雷，提供給海軍的2艘劍龍級潛艦使用。這是美國在2016年之後，第二次的MK-48軍售案。MK-48可說是目前最有名的潛艦魚雷，具有高準度、威力大、難偵測的好處，在2018年的環太平洋軍演期間，一發MK-48，就將5000噸的新港級靶艦「拉辛號」(USS Racine ,LST-1191)給炸斷龍骨，令人印象深刻。

MK-48魚雷，有時也在中文稱為「馬克48」，MK就是mark的縮寫，有「標記」、「代號」的意思，美軍在許多海用武器都以代號命名，沒有其他的名字。魚雷代號從1890年的豪威爾MK-1(Howell torpedo)，走到最新的MK-54輕型魚雷(供給水面艦與直升機使用)，可謂源遠流長。

雖然魚雷代號走到54，但是編號48的MK-48，仍是美軍唯一的潛艦用重型魚雷，可見得設計可靠、改裝潛力足夠的優點。從1972年MK-48-mod 1服役開始，到最新的mod7，不斷的改良進化，與它仍然是當今最優秀、最暢銷的潛艦武器。

這一次出售給中華民國的MK-48-mod 6，是相當先進的一型，於2000年完成研製，以新電子技術更換了潛艦的自主尋標與控制系統，最大的好處是改進了魚雷的處理器；使魚雷可以在艦艇上進行軟體升級，而不像以前，必須回到工廠才能升級。

正在整修的MK48魚雷。(圖/洛克希德馬丁)

第二項改進是魚雷的推進單元，mod 6 的射水推進段降低了噪聲，使它更不易被敵艦偵測。mod6魚雷最大潛深1200公尺，最大速度60節，最大射程45公里。

MK-48具有290公斤的高爆炸藥，在水中爆炸，威力會比在空氣中強上1千倍，這就是它能夠將萬噸的軍艦炸成兩截的原因。

最新式MK-48 mod 7 ，是洛馬公司與澳洲海軍聯合開發，對魚雷在深水，與沿海水域，進行了優化處理，它增加魚雷本身的搜索能力，擴大聲納頻寬，極大地提高了搜索、捕獲和攻擊的效率，並且具有反制能力，可以辨別船艦或是誘餌。Mod 7的升級套件，可以用在Mod 6魚雷上。

(中時電子報)